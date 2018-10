Firenze, bomba capodanno: Interno e Difesa parti civili

Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa ammessi dalla corte di assise di Firenze come parti civili nell’udienza odierna del processo a 39 anarchici imputati per vari fatti nel capoluogo toscano.

Il più grave di questi, il tentato omicidio dell’artificiere della polizia di Stato, Mario Vece. Egli rimasto ferito gravemente a causa di una bomba posizionata la notte del Capodanno 2017 davanti alla libreria Il Bargello di Casapound a Firenze.

Si sono costituiti parti civili anche il sindacato di polizia Siulp, Casapound, la libreria Il Bargello.

Nel processo gli imputati, tutti di area anarchica, sono accusati a vario titolo dei reati del tentato omicidio di Vece. Lesioni, resistenza, danneggiamento, occupazioni illecite di edifici. All’udienza hanno assistito in aula alcune decine di militanti che, in alcuni casi, hanno alzato la voce in segno di contestazione e per salutare gli imputati costringendo il presidente della corte a richiamarli più volte all’ordine.

Prossima udienza il 18 ottobre.