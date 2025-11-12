Bimbo muore soffocato in asilo nido nell’Aretino

Un bambino di un asilo nido della provincia di Arezzo, nel paese di Soci, è morto soffocato durante le attività odierne, per cause in corso di accertamento.

Sulla morte del bimbo nell’asilo nido di Soci le ricostruzioni sono tuttora in corso ma secondo ulteriori informazioni il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, rimanendo quindi soffocato accidentalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e si è alzato in volo anche l’elisoccorso Pegaso. Il personale medico ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Il bimbo è morto nel giardino del nido.

La tragedia è avvenuta nel Casentino e ha immediatamente scosso la comunità locale. Sull’accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Bibbiena, che stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo i fatti.