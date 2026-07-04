Controradio Streaming
Sab 4 Lug 2026
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaBiffoni: Radicali presentano ricorso contro terzo mandato, 'deve decadere'
ToscanaPolitica

Biffoni: Radicali presentano ricorso contro terzo mandato, ‘deve decadere’

By Domenico Guarino
Matteo Biffoni Radicali

Secondo i Radicali, “dopo i dieci anni di amministrazione Biffoni (2014-2024) – si spiega -, la sindacatura di Ilaria Bugetti, durata appena dodici mesi, non rappresenta la reale interruzione richiesta dalla legge per consentire una nuova candidatura

“Il ricorso è per affermare un principio democratico: l’alternanza e i limiti di mandato. È questo l’obiettivo della nostra campagna, che sarà presentata” lunedì 6 alla Camera dei deputati”. Così in una nota dei Radicali italiani in merito al ricorso depositato in tribunale a Prato contro il sindaco Matteo Biffoni, rieletto, per il terzo mandato, alle ultime amministrative.

“Dopo i dieci anni di amministrazione Biffoni (2014-2024) – si spiega -, la sindacatura di Ilaria Bugetti, durata appena dodici mesi, non rappresenta la reale interruzione richiesta dalla legge per consentire una nuova candidatura. Per questo è stato depositato un ricorso al Tribunale di Prato, con l’obiettivo di portarla all’attenzione della Corte costituzionale e colmare un vuoto normativo”. Alla conferenza interverranno il consigliere comunale Jonathan Targetti, il firmatario del ricorso Brenno Bianchi, l’avvocato Franco Bruno Campagni e Bianca Piscolla della direzione nazionale di Radicali italiani.

Articolo precedente
Massa: parteciparono a Protesta Pro Pal, decreto di citazione a giudizio per 36 manifestanti

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31937Cronaca19337Politica4343Cultura & Spettacolo3866Diritti2704Sanità2572

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI