Massa: parteciparono a Protesta Pro Pal, decreto di citazione a giudizio per 36 manifestanti

L’accusa della procura di Massa è quella di “aver occupato per 50 minuti i binari della stazione” il 3 ottobre 2025. A tredici imputati viene contestato anche un secondo capo d’accusa: quello di aver arbitrariamente modificato il percorso del corteo regolarmente preavvisato

Al termine del corteo pro Palestina organizzato in concomitanza con lo sciopero generale, i manifestanti occuparono per circa 50 minuti i binari della stazione di Massa Centro, bloccando la circolazione ferroviaria. Per questo 36 di loro hanno ricevuto un decreto di citazione a giudizio.

Tra gli imputati figurano sindacalisti, cittadini, diversi giovani ed esponenti della società civile. L’udienza predibattimentale è fissata per il 14 ottobre 2026 al tribunale di Massa.

A tutti gli indagati viene contestato, in concorso, il reato di interruzione di pubblico servizio e di ostacolo alla circolazione ferroviaria per aver impedito il transito di due convogli regionali nella stazione di Massa Centro, provocando gravi ripercussioni sulla linea Pisa-La Spezia e disagi a un numero consistente di viaggiatori. Contestate, inoltre, le aggravanti dell’azione commessa da più persone riunite e nel corso di una manifestazione pubblica.

A tredici imputati viene contestato anche un secondo capo d’accusa: quello di aver arbitrariamente modificato il percorso del corteo regolarmente preavvisato, dirigendo la manifestazione verso la stazione ferroviaria in violazione delle prescrizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza.

La vicenda aveva già suscitato un ampio dibattito pubblico dopo gli avvisi di conclusione delle indagini notificati nei mesi scorsi e aveva portato alla convocazione di un partecipato corteo regionale promosso dalla Cgil a Massa in difesa del diritto al dissenso. Per gli stessi fatti, alcune persone erano state inoltre sanzionate dalla Polfer con multe amministrative di circa 300 euro