Economia: lieve crescita della domanda di lavoro in Toscana nel 2026

Gli avviamenti del primo trimestre sono circa 210mila, +0,5% rispetto al 2025.- lo dice l’ultimo report dell’IRPET sull’occupazione in Toscana.

L’indagine Istat sulle ‘forze di lavoro’ in Toscana, spiega l’Irpet, mostra, nel primo trimestre 2026, un leggero aumento degli occupati complessivi a 1.661mila (+0,7%) e un tasso di occupazione tra 15 e 64 anni al 70%, quasi allo stesso livello del primo trimestre 2025 (69,9%). La disoccupazione si riduce nel confronto tendenziale: i disoccupati sono 75mila, il 12,2% in meno rispetto al primo trimestre 2025, e il tasso scende dal 4,9% al 4,5%.

Nel primo trimestre del 2026 la domanda di lavoro in Toscana mostra dunque una lieve crescita dopo la flessione del 2025: gli avviamenti sono circa 210mila, +0,5% rispetto allo stesso trimestre del 2025. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Irpet sul lavoro in Toscana.

La dinamica del lavoro dipendente, si spiega, rimane positiva ma moderata e in progressiva diminuzione: nel primo trimestre 2026 gli addetti crescono dell’1,1% sullo stesso periodo dell’anno precedente, mentre nel confronto annuale 2025-2024 l’aumento era dell’1,8%. Prosegue la tenuta del lavoro stabile pur con una variazione più contenuta rispetto alla media 2025 (+2% contro +2,5%).

I dipendenti a termine registrano una diminuzione del 2,8%, in continuità con il calo del quarto trimestre 2025 (-2,6%); la variazione complessiva nell’anno era stata -1%. Per macrosettore, nel primo trimestre 2026 crescono le costruzioni (+1,8%) e il terziario (+1,3%) mentre l’industria è quasi ferma (+0,4%). La manifattura resta condizionata dalle difficoltà del Made in Italy, in calo sia nel trimestre (-1,5%) sia nel confronto 2025-2024 (-1,1%), con le lavorazioni della moda ancora in contrazione. Nel terziario i servizi turistici continuano a crescere: +2,1% nel primo trimestre 2026 e +3,1% nel confronto annuale 2025-2024.