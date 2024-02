Beth Gibbons (Portishead) il singolo che anticipa l’album!

Beth Gibbons (Portishead) annuncia l’album di debutto solista “Lives Outgrow”. Da questa settimana su Controradio potrete ascoltare il primo singolo estratto “Floating on a moment”. Il disco, che contiene 10 splendidi brani inediti registrati nell’arco di 10 anni, è stato prodotto da James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last Dinner Party)

Lives Outgrown è l’opera più personale di Beth Gibbons, il risultato di un periodo di riflessione, di cambiamento e di “molti addii”, secondo le parole di Beth: addio alla famiglia, agli amici, persino al suo io di un tempo. Queste canzoni arrivano a metà del corso della vita, quando guardare avanti non procura le stesse emozioni di una volta e guardando indietro improvvisamente si ha una visione più nitida.

“Mi sono resa conto di come fosse la vita senza la speranza” dice Beth. “Ed era una tristezza che non avevo mai provato. Prima avevo la possibilità di cambiare il mio futuro, ma quando ti scontri con il tuo corpo, non puoi costringerlo a fare qualcosa che non vuole fare”.

Le canzoni toccano anche la maternità, l’ansia e la menopausa (che Beth descrive in vari modi come “un’enorme verifica” e “un enorme declino” che “ti taglia le ginocchia”) e, inevitabilmente, la mortalità.



“La gente ha iniziato a morire”, dice Beth. “Quando si è giovani, non si conosce mai la fine, non si sa come andrà a finire. Pensi: “Supereremo tutto questo. Andrà meglio. Alcuni finali sono difficili da digerire”.



Ma uscire da questo decennio di cambiamenti e ridefinizione ha lasciato a Beth quello che sembra uno scopo rinnovato. “Ora che sono uscita dall’altra parte, penso solo che bisogna essere coraggiosi” dice.

Il video del primo singolo Floating On A Moment è stato diretto dall’acclamato artista e regista multimediale Tony Oursler (l’uomo responsabile del video di “Where Are We Now?” di David Bowie).

Oltre al suo lavoro con i Portishead, all’album Out Of Season con Rustin Man (2002) e alla registrazione della sua performance di Symphony Of Sorrowful Songs di Górecki (2014), Beth ha recentemente collaborato con Kendrick Lamar nel brano Mother I Sober del 2022, dall’album Mr Morale & the Big Steppers.

Lives Outgrown sarà disponibile dal 17 maggio nei seguenti formati: LP standard, LP deluxe (copertina tip-on gatefold, vinile, libretto di 4 pagine, libretto A5 di 12 pagine), CD standard e CD deluxe (libro rilegato). Chi acquisterà su DominoMart e bethgibbons.net riceverà una cartolina autografata.