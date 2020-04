Benzinai: ripensare gli impianti potenziando i servizi, per coprire perdite da carburante

Altri podcast 00:00 / 00:05:31 1X

Il 90% dei ricavi in meno con una media di guadagno di 10 euro al giorno. E’ la stima delle perdite resa nota da Faib e Figisc, le associazioni di categoria regionali dei benzinai di Confesercenti e Confcommercio.

I gestori delle pompe in Toscana hanno ottenuto nei giorni scorsi una deroga dalla Regione sugli orari di apertura fermo restando il self service h24. Ma a fronte della crisi del petrolio e della disincentivazione del mezzo privato anche nella Fase 2, quali prospettive e scenari si delineano per la gestione degli impianti?

Chiara Brilli ha intervistato Gianni Picchi, segretario regionale Figisc