Bellavista Social Fest 2019. Tre giorni di musica a ingresso libero. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 2019 Villa Bellavista – Borgo a Buggiano (Pistoia) Ingresso libero, nell’ambito di Sgranar per Colli



Torna Sgranar per Colli e torna il Bellavista Social Fest, appendice musicale della tre giorni dedicata a territorio, buon cibo, storia, arte e tradizioni, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Villa Bellavista di Borgo a Buggiano (Pistoia).

Due serate e un lungo pomeriggio insieme a Postino, Sinfonico Honolulu, Pianista Indie, Ciulla, Il Colle, Monsieur Voltaire e altri nomi di quel pop indipendente che si sta facendo largo a colpi di click in rete e pienoni ai concerti.

PROGRAMMA

Venerdì 31 maggio dalle ore 21

Postino

Pianista Indie

Ciulla

Sabato 1 giugno dalle ore 21

Sinfonico Honolulu

Il Colle

Monsieur Voltaire

Domenica 2 giugno dalle ore 15

Drive the sun

Peanut’s Blow

Three big noises

Vittorio Rossi band

Le molecole d’amore

The Di Maggio Connection

Via del campo Tribute band

Info tel. 057233624 – https://sgranarpercolli.it