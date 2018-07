Bekaert, i lavoratori: proseguire tratattiva

L’assemblea ha approvato la linea della trattativa, per ‘vedere’ le carte della multinazionale. Beccastrini (FIM) : “un suicidio interrompere la trattativa, l’avrebbe vinta l’azienda, che invece vogliamo tenere inchiodata al tavolo. Non possono lavarsene le mani in questo modo.”

“In assemblea ai lavoratori della Bekaert abbiamo detto che la trattativa noi la vogliamo fare tutta, fino al 4 settembre e loro ci hanno dato mandato ad andare avanti, per verificare cosa l’azienda ha in mente sulla reindustrializzazione. Non lasceremo nulla di intentato per salvare i 318 posti di lavoro di Figline.” A dirlo, dopo l’assemblea che si è svolta oggi pomeriggio nell’azienda valdarnese, in cui i sindacati hanno riferito l’esito dell’incontro di ieri al ministero dello Sviluppo economico, è il segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini.

“Ieri – aggiunge Beccastrini – ci hanno parlato di un advisor per la reindustrializzazione, ma i 120 giorni in più proposti non sono sufficienti per farlo lavorare; serve più tempo.”