Beach Fossils, “Bunny”. Disco della settimana.

A sei anni di distanza dal precedente, tornano i newyorkesi Beach Fossils con un nuovo album. Solare, aperto, leggero quanto basta, Bunny è il disco perfetto per lanciarsi nell’estate che arriva e per mandare in ferie la nostra rubrica, il “Disco della settimana” torna a settembre. Splash!

Attivi da oltre 15 anni, i Beach Fossils sono oggi una delle realtà più attenzionate della scena indie rock americana, tra i i più amati dal pubblico europeo e statunitense.

Nato da un’idea di Dustin Payseur, il progetto solista Beach Fossils si è trasformato in un quartetto che ha influenzato la scena di Brooklyn con uno stile capace di unire rock semiacustico e dream pop in modo unico e riconoscibile.

A sei anni dal precedente “Somersaultl” nuovo disco continua sulla scia evolutiva dei Beach Fossils e suona come l’album più dream pop della loro discografia. Un disco che si ispira allo psych pop dei primi Verve e Spiritualized, benché la formazione confessi di essere sempre stata influenzata dal sound di band come Cure, Wire, Byrds e Velvet Underground.

Bunny, appena uscito per Bayonet, è stato prodotto dal deus ex-machina Dustin Payseur con il missaggio di Lars Stalfors (già collaboratore di St. Vincent, Soccer Mommy, Lil Peep).

Come lo stesso Payseur ci racconta, per Bunny ha lavorato tantissimo sulle strutture e sugli arrangiamenti pop con il contributo della band composta da Tommy Davidson (chitarra), Jack Doyle Smith (basso) e Anton Hochheim (batteria). Il disco è stato anticipato dal singolo Don’t Fade Away.

Nel 2020 la band aveva ristampato, per il suo decennale, l’omonimo debut album, e l’anno successivo aveva rilasciato “The Other Side” disco nel quale reinterpretavano in chiave jazz i loro migliori brani.

“Bunny” tracklist:

1. Sleeping On My Own

2. Run To The Moon

3. Don’t Fade Away

4. (Just Like The) Setting Sun

5. Anything is Anything

6. Dare Me

7. Feel So High

8. Tough Love

9. Seconds

10. Numb

11. Waterfall