“Basta ipocrisie, la quarantena per molti non ha nulla di romantico”

Intervista con la direttrice della Nazione, AGNESE PINI, che dice “la quarantena è giusta, doverosa, necessaria per vincere la battaglia contro questa pestilenza moderna chiamata coronavirus. Ma non ha nulla di romantico. Soprattutto se non hai disposizione 120 metri quadrati di appartamento e un giardino o una terrazza, e magari un paio di computer, la tv satellitare e la fibra”.

