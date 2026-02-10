Controradio Streaming
Barberino: cinghiale gli attraversa la strada, muore motociclista 29enne

By Domenico Guarino
Barberino del Mugello
Foto di repertorio

Un motociclista di 29 anni è morto stamani venendo travolto da un cinghiale su una strada provinciale vicina a Barberino di Mugello (Firenze).

L’incidente c’è stato sulla Sp 37 di Galliano al km 1+400 nel comune di Barberino. L’animale, così una ricostruzione, ha attraversato velocemente la strada colpendo con violenza il centauro in transito e facendolo sbalzare fuori dalla carreggiata.

I vigili del fuoco giunti sono andati sul posto ed insieme al personale sanitario hanno raggiunto il giovane motociclista in un balzo di circa due metri. Sono state compiute le operazioni di rianimazione ma il medico ha purtroppo dovuto constatare il decesso. “La morte del motociclista di 29 anni travolto da un cinghiale a Barberino di Mugello non può essere liquidata come una tragica fatalità: è il risultato di un problema strutturale che da tempo denunciamo”. Lo afferma in una nota Ritano Baragli, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana.

“Siamo ormai ben oltre la fase dell’emergenza – spiega – perché la sovrappopolazione dei cinghiali è diventata una realtà stabile e radicata nei nostri territori. Per troppo tempo questo tema è stato letto soltanto come un problema di danni alle coltivazioni, ma oggi è evidente che riguarda direttamente la sicurezza delle persone, di chi si muove sulle strade, in particolare motociclisti, scooteristi e automobilisti”.
“Le misure adottate finora, come le agevolazioni per le recinzioni, sono strumenti utili e necessari – osserva Baragli – ma da soli non sono sufficienti ad affrontare un fenomeno di questa portata”.

