Amministrative, Prato, Furfaro ‘lancia’ Biffoni

“Oggi non c’è alcuna partita aperta: per quanto mi riguarda Matteo è il candidato sindaco di Prato” ha dichiarato Furfaro a La Nazione

Pd in piena riorganizzazione a Prato dopo il commissariamento del Comune a seguito dell’inchiesta per corruzione che fece dimettere la sindaca Ilaria Bugetti e verso le amministrative, previste fra pochi mesi. Stasera è prevista la votazione del nuovo segretario provinciale che dovrà affrontare il periodo elettorale dopo le dimissioni di Marco Biagioni che ha accompagnato il partito in due mesi di confronto concluso dal documento politico ‘Ri-generazione’. Sullo sfondo è in gioco un più marcato riassetto fra le posizioni legate a quelle di Elly Schlein, rappresentate dall’onorevole Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale del partito, e la componente ex riformista, di precedente derivazione renziana, dell’ex sindaco Matteo Biffoni, campione di preferenze con 22.000 voti alle ultime Regionali in tutta la Toscana.

Proprio Furfaro oggi su La Nazione ha sbancato il campo dai dubbi nei rapporti con Biffoni indicandolo come candidato a sindaco. “Oggi non c’è alcuna partita aperta: per quanto mi riguarda Matteo è il candidato sindaco di Prato”, “ora però – dice Furfaro – la responsabilità è più grande: bisogna mettere insieme le parti, non dividerle”. Sui giornali era stata riportata una breve e vivace discussione fra i due in occasione della consegna dello Stefanino d’Oro, sabato scorso, premio alle eccellenze dell’industria tessile pratesi. “Con Matteo Biffoni c’è un confronto diretto da anni – ha detto Furfaro – Siamo persone che preferiscono parlare chiaro e ci siamo chiariti”.

Stasera il Pd pratese si riunisce alle 21 per la nuova segreteria provinciale, da cui dipendono la campagna elettorale, a partire dalla scelta della candidatura a sindaco per il centrosinistra alle elezioni anticipate di primavera. Riunione fissata al circolo di Grignano: votano a scrutinio segreto i presenti tra i 155 membri dell’assemblea provinciale. Votano se l’assise non produce un rinvio della discussione, ipotesi presa in considerazione rispetto alle forti divisioni interne – e alla necessità di dirimerle – che pure in queste ore sembra rimanere sullo sfondo.

Starebbe decrescendo anche l’ipotesi di una conta tra le due principali aree del partito: quella che ha vinto l’ultimo congresso di matrice schleiniana, coordinata a Prato da Diego Blasi, e quella riformista guidata dall’ex sindaco Matteo Biffoni, ora consigliere regionale.

Furfaro ha tentato di mettere un mattone sulla strada dell’unità ribadendo di non voler porre alcun veto sulla candidatura di Biffoni a sindaco per le elezioni comunali.

Questa mossa non pare tuttavia aver prodotto per ora distensioni significative sulla via di un accordo sul nome da scegliere come segretario pro tempore del Pd pratese. I vertici schleiniani della Toscana sperano in una ricomposizione e contano di proporre ai riformisti un nome di garanzia per la segreteria: una guida autorevole, che faccia tuttavia parte della loro stessa area. Sulla digeribilità di questo nome da parte dei biffoniani si gioca la possibilità di chiudere stasera stessa la partita per la segreteria. E probabilmente quella di avere nelle prossime settimane un candidato sindaco che tenga saldo il partito per confermare i Dem alla guida del Comune