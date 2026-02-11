Controradio Streaming
Mps, si dimette il consigliere indagato per insider trading

By Redazione

Mps comunica che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del comitato rischi e sostenibilità, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico.

Il Monte, preso atto della decisione, ringrazia Di Stefano per l’attività svolta quale consigliere in questi anni. Di Stefano, che è anche un alto dirigente del Tesoro, è indagato a Milano per insider trading sui titoli Mps e Mediobanca.

 

