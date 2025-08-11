Controradio Streaming
Lun 11 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaBandiere e cori pro Palestina a cerimonia Liberazione Firenze
ToscanaCronacaMovimenti

Bandiere e cori pro Palestina a cerimonia Liberazione Firenze

By Redazione

Uno striscione con scritto ‘Palestina Libera dal fiume al mare’ è stato esposto da una finestra di Palazzo Vecchio da attivisti di Firenze per la Palestina che oggi hanno manifestato in piazza della Signoria in occasione delle celebrazioni per l’81/o anniversario della Liberazione del capoluogo toscano dal nazifascismo.

“Gli attivisti di Firenze per la Palestina – si spiega in una nota – si sono uniti al corteo ufficiale, con bandiere e striscioni, che da piazza dell’Unità si è diretto in piazza della Signoria.

Durante gli interventi dei vari rappresentanti istituzionali, tra cui quello della sindaca Sara Funaro contestata più volte, che si sono svolti sull’arengario, alcuni attivisti hanno srotolato da una delle finestre di Palazzo Vecchio lo striscione. Un altro recava la scritta “Firenze è libera dal 1944, ora tocca alla Palestina”, mentre alcune voci si levavano per dire: Sindaca chi non agisce contro il genocidio è complice”. I sostenitori hanno poi chiesto “fatti concreti” e a quel punto la sindaca ha replicato: “Firenze sta facendo azioni concrete, accogliendo le famiglie palestinesi. Firenze non resterà mai in silenzio”.

Durante il discorso, tra gli applausi, Funaro ha detto che “noi non possiamo ignorare ciò che sta accadendo nel mondo e soprattutto a Gaza. Le immagini che arrivano da lì ci spezzano il cuore. Questa guerra scellerata deve fermarsi, basta il massacro”.

Articolo precedente
Crescono Botteghe della salute,rinnovata intesa con Anci Toscana
Articolo successivo
🎧Dalla Regione sostegno alle imprese: interventi e bandi per 200 milioni

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30440Cronaca18151Politica4041Cultura & Spettacolo3797Diritti2547Sanità2512

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI