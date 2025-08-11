Bandiere e cori pro Palestina a cerimonia Liberazione Firenze

Uno striscione con scritto ‘Palestina Libera dal fiume al mare’ è stato esposto da una finestra di Palazzo Vecchio da attivisti di Firenze per la Palestina che oggi hanno manifestato in piazza della Signoria in occasione delle celebrazioni per l’81/o anniversario della Liberazione del capoluogo toscano dal nazifascismo.

“Gli attivisti di Firenze per la Palestina – si spiega in una nota – si sono uniti al corteo ufficiale, con bandiere e striscioni, che da piazza dell’Unità si è diretto in piazza della Signoria.

Durante gli interventi dei vari rappresentanti istituzionali, tra cui quello della sindaca Sara Funaro contestata più volte, che si sono svolti sull’arengario, alcuni attivisti hanno srotolato da una delle finestre di Palazzo Vecchio lo striscione. Un altro recava la scritta “Firenze è libera dal 1944, ora tocca alla Palestina”, mentre alcune voci si levavano per dire: Sindaca chi non agisce contro il genocidio è complice”. I sostenitori hanno poi chiesto “fatti concreti” e a quel punto la sindaca ha replicato: “Firenze sta facendo azioni concrete, accogliendo le famiglie palestinesi. Firenze non resterà mai in silenzio”.

Durante il discorso, tra gli applausi, Funaro ha detto che “noi non possiamo ignorare ciò che sta accadendo nel mondo e soprattutto a Gaza. Le immagini che arrivano da lì ci spezzano il cuore. Questa guerra scellerata deve fermarsi, basta il massacro”.