By

Bandabardò e Cisco a Controradio! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:40:08 Share Share Link Embed

“Non fa paura” è il titolo del nuovo album di Bandabardò e Cisco, uscito lo scorso 20 maggio. Finaz e Cisco sono passati a trovarci per un mini live nei nostri studi. Ascolta l’intervista a cura di Davide Agazzi.

“Non fa paura” contiene 10 tracce tra brani inediti, oltre che cover e rivisitazioni di brani storici della produzione musicale sia di Bandabardò che di Cisco.

Il progetto discografico, che porterà Bandabardò e Cisco a presentare i brani dal vivo con un tour estivo, nasce da una naturale e lontana esigenza di voler dare vita a una collaborazione tra una delle band più longeve del panorama musicale italiano, con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività, e la storica voce dei Modena City Ramblers.

“Non fa paura” tiene insieme tutto: la musica suonata sui dischi e sui palchi; la bellezza di tornare dopo due anni di stop quasi forzato del nostro settore a fare quello che amiamo; la fortuna di poterlo fare all’interno di un meraviglioso progetto che ha a che fare con qualcosa che è – proprio come la musica – molto preziosa, l’amicizia”.

Cisco

“Non vediamo l’ora di recuperare quella dimensione di partecipazione collettiva al live che in questi anni di pandemia è mancata a tutti e che è invece sempre stata la nostra cifra. “Insieme” è una parola che oggi assume un significato se possibile ancora più prezioso e importante, ed è bello che il primo progetto con il quale torniamo al nostro pubblico sia un progetto condiviso con un amico di sempre, Cisco. Ripartire dalle emozioni ci sembra il modo migliore di ricominciare”.

Bandabardò

Il “Non fa paura tour” propone una serie di live in tutta Italia. Di seguito il calendario:

28 maggio, Larino (CB) – Piazza Duomo

1° giugno, Livorno – Straborgo

22 giugno, Bologna – BOtanique

7 luglio, Prato – Anfiteatro S. Lucia

9 luglio, Bergamo – NXT Station | Piazzale degli Alpini

12 luglio, Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica (Roma Summer Fest)

16 luglio, Mantova – Bike In

23 luglio, Veroli (FR) – Tarantelliri

24 luglio, Manciano (GR) – Manciano Street Festival

25 luglio, San Giovanni Valdarno (AR) – Festival ORIENTOCCIDENTE | Piazza Masaccio

29 luglio, Treviso – Suoni di Marca

7 agosto, Francavilla al Mare (CH) – Blubar Summer Festival

8 agosto, Castrignano de’ Greci (LE) – Kascignana Music Fest

9 agosto, Carpino (FG) – Festival Carpino in Folk

1° settembre, Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte

24 settembre, Perugia – Teatro Morlacchi (Anteprima MEI25)

29 settembre, Cagliari, Parco della Musica

30 settembre, Alghero (SS), Lo Quarter

1° ottobre, Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

Bandabardò sarà anche protagonista dell’Estate Fiorentina 2022 con “TRE PASSI AVANTI”, evento tributo che la città di Firenze dedica a Erriquez, l’indimenticabile voce della band, all’interno del cartellone della rassegna. Una grande festa all’insegna della musica, dell’amicizia e della condivisione che si svolgerà il 27 maggio presso l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale di Firenze.