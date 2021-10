Ballottaggi: Bonafè “Pd baricentro, grande vitoria a Massarosa”

Ballottaggi: “E’ davvero una bella giornata per il Partito democratico, da Roma a Torino, passando per la Toscana, dove Massarosa va al centrosinistra con una grande vittoria della nostra Simona Barsotti. Con oggi sono 20 i comuni della regione di questa tornata elettorale in cui risultiamo maggioranza. Il Pd si conferma il baricentro di coalizioni ampie e proposte di governo credibili”. Lo ha dichiarato la segretaria regionale del Pd, Simona Bonafè, in merito all’esito delle elezioni amministrative.

Ballottaggi: “Ci vengono riconosciuti- aggiunge- anche la serietà e l’atteggiamento di chi, in questi mesi difficili, ha tenuto insieme il rigore per la tutela della salute dei cittadini e le misure per risollevare l’economia, a partire dal Pnrr. Peccato per Sansepolcro, dove Andrea Laurenzi non ce l’ha fatta per poche centinaia di voti”.

“Con le vittorie di Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo a Torino, il centrosinistra ottiene l’en plein nei capoluoghi di Regione e governerà Milano, Bologna, Napoli, Torino e Roma. 5 anni fa avevamo vinto solo a Milano e Bologna e a questo si aggiunge in Toscana il bel successo di Massarosa, strappata al centrodestra, oltre alla elezione del nostro segretario Enrico Letta in Parlamento già certificata due settimane fa. È la dimostrazione che la strada imboccata sta producendo ottimi frutti. Avanti così, tutti insieme”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

“Strappare un comune alla sinistra in Toscana non è mai un’impresa facile. Sono felice per il successo di Fabrizio Innocenti a Sansepolcro. I cittadini di Sansepolcro hanno dato fiducia, col loro voto, a una persona di grande valore e ad un progetto politico a cui la Lega locale ha creduto fin dall’inizio”. Lo afferma l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.