Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 19 ottobre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Solidarietà dal mondo politico e sindacale e non solo è stata espressa al governatore toscano Eugenio Giani e ai giornalisti della Rai Toscana dopo la lettera di minacce , accompagnata da una cartuccia, arrivata alla sede fiorentina della Rai. “Ringrazio le numerose attestazioni di solidarietà che ricevo in queste ore da amici, colleghi, cittadini e rappresentanti delle istituzioni e mi auguro che presto si torni a un clima sereno,”. Così il presidente della Regione, esprimendo a sua volta vicinanza a tutti i giornalisti, che da mesi lavorano per garantire una informazione trasparente a istituzioni e cittadinanza”.

CONTRORADIO INFONEWS – Due nuovi arresti per il blitz alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre scorso a Roma nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l’obbligo del Green pass.

Il gip ha emesso una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, una residente a Palermo l’altra ad Arezzo, che avrebbero avuto un ruolo attivo nel l’irruzione alla Cgil. Nei loro confronti l’accusa è di devastazione e resistenza pluriaggravata.

CONTRORADIO INFONEWS – Anche a Firenze, come in altre città italiane, nel pomeriggio di ieri manifestazione dei No Green pass in solidarietà con i portuali di Trieste. La protesta ha portato in piazza della Signoria una sessantina di persone mentre a Palazzo Vecchio era in corso la seduta del Consiglio comunale.

CONTRORADIO INFONEWS – Caso Ciatti, Bissoultanov interrogato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il cittadino ceceno estradato dalla Germania arrestato con l’accusa di aver ucciso con un calcio in testa il giovane fiorentino nell’agosto 2017 in Spagna non ha rilasciato alcuna dichiarazione durante l’interrogatorio davanti al gip di Roma.

Finisce 1-1 la partita dei ballottaggi in Toscana, ma il centrodestra perde la guida di un’amministrazione comunale. A Massarosa (Lucca) la candidata dei progressisti Simona Barsotti riporta il Comune, dopo appena due anni, sotto la guida del Pd con il 53,19% dei voti. A Sansepolcro (Arezzo), invece, diventa sindaco Fabrizio Innocenti col 52,44% dei voti appoggiato da Forza Italia, Lega e liste civiche.