Ballottaggi, lo spoglio dei voti in diretta su Controradio. Lo speciale a partire dalle 16,30

Le urne chiudono alle 15 e c’è grande attesa per capire quello che sarà l’esito dei ballottaggi in Toscana. Non soltanto per quanto riguarda i Comuni capoluogo, ma anche in tutte le altre realtà dove è stato necessario il secondo turno. Controradio seguirà lo spoglio dei voti in diretta.

Uno speciale che partirà alle 16 sulle nostre frequenze (93.6-98.9 mhz), in streaming su controradio.it e sulla nostra App fino alle 19,30 con Domenico Guarino in conduzione. In studio Fabrizio Morviducci e Stefano Fabbri.

Collegamenti nel corso del pomeriggio con colleghi, cronaca in diretta dei primi risultati, commenti e interviste a politici e istituzioni. Domani mattina, martedì 30 maggio, dalle 8 in Newsline il quadro dei risultati definitivi dei ballottaggi e le analisi post voto.

Gli ultimi dati sull’affluenza per i ballottaggi parlavano di calo rispetto alla stessa ora del primo turno: ieri sera si erano recati alle urne il 28,92% degli aventi diritto contro il 36,83% del 14 maggio scorso. Calo anche a Pisa che registra un’affluenza al ballottaggio dei candidati sindaco del 33,20% contro il 36,21 di due domeniche fa.

A Siena alle 19 ha votato il 30,67 degli aventi diritto al voto: al primo turno il dato era del 40,91%. A Massa, terzo comune capoluogo di provincia al voto, la percentuale dei votanti alle 19 di oggi è pari all’27,61% contro il 36,90% del precedente turno. Questa l’affluenza negli altri tre comuni ai ballottaggi: a Campi Bisenzio (Firenze) ha votato il 20,79% contro il 33,71% del primo turno; a Pescia (Pistoia) il 25,91% contro il 34,81; a Pietrasanta (Lucca) il 29,02% contro il 36,77%.