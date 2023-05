Minacciano un minorenne con una bottiglia per 5 euro

Ancora un fatto di cronaca che riguarda un minore nella zona di Novoli. Un fatto grave sul quale adesso stanno indagando gli uomini della Questura di Firenze.

Avrebbero minacciato un tredicenne con una bottiglia rotta per farsi consegnare 5 euro. Poi i malviventi si sono allontanati. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17, tra via Moggi e via Balducci Pelgolotti, nel quartiere di Novoli, secondo quanto riferito dalla polizia che sta svolgendo le indagini. Il ragazzino era in compagnia di tre amici, quando, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da almeno due sconosciuti, descritti come stranieri, e minacciato con una bottiglia rotta per avere denaro.

Solo dopo che il malcapitato ha consegnato gli spiccioli che aveva in tasca, secondo quanto emerso, gli aggressori si sono dileguati.