Bagno a Ripoli, rapina alle poste in taxi: arrestati i responsabili

Bagno a Ripoli, arrestati i sospettati della rapina alle poste del 2 agosto scorso. I tre indagati sono sotto custodia cautelare, due presso il penitenziario di Bologna e uno ai domiciliari.

I tre sono ritenuti responsabili della rapina commessa il 2 agosto presso l’ufficio postale del fiorentino e sono sospettati anche per la rapina del 29 luglio nel comune confinante dell’Impruneta. Gli uomini hanno messo in atto il loro piano andando in taxi alle poste.

La banda, come ricostruito dai carabinieri, manteneva durante il colpo calma e sangue freddo tali da non destare sospetti al tassista, ignaro ed estraneo ai reati, che li portava sul posto credendo di svolgere normalmente il suo lavoro e poi li aspettava per la fuga.

Terminata la rapina i due uomini raggiungevano il terzo compagno e tutti insieme, mantenendo rigoroso silenzio per non allarmare il tassista sono rientrati a Firenze, in zona piazza Beccaria. Gli investigatori, dopo aver individuato il taxi e ricostruito il percorso, hanno passato al vaglio le telecamere del comune.

Nei giorni successivi alla rapina, i due dei tre sospettati sono stati arrestati a Casalecchio del Reno (Bologna) mentre stavano compiendo una rapina con le stesse modalità. Grazie alle informazioni, uscite durante l’interrogatorio fatto ai due uomini, i carabinieri hanno identificato il terzo complice,anche lui finito in manette a ottobre.

I carabinieri, durante la perquisizione avvenuta nell’abitazione del sospettato hanno trovato prove del suo coinvolgimento nella rapina e un ingente quantitativo di droga.