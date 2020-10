“Azzolina facci uscire dall’imbuto”: il flash mob della scuola

A Firenze la mobilitazione nazionale per protestare contro il concorso organizzato dal ministero dell’Istruzione e per chiedere lavoro stabile e scuole sicure

“Azzolina facci uscire dall’imbuto”: l’hashtag del presidio-flashmob dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola che hanno manifestato questo pomeriggio in Via Cavour. I sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda Firenze che hanno organizzato la manifestazione hanno usato l’imbuto come metafora della scuola tra precariato, concorso straordinario e cattedre ancora non assegnate.

Le voci di due docenti precarie e di Emanuele Rossi, sindacalista della Flc Cgil Firenze raccolte da Monica Pelliccia al presidio