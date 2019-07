Attenzione ai ladri camuffati da Forze dell’Ordine

Firenze, i Carabinieri della Compagnia di Signa sono intervenuti rispettivamente a Signa e Lastra a Signa per due diversi casi di furto in abitazione perpetrati da ladri camuffati da personale delle Forze dell’Ordine.

In entrambi i casi, le vittime prescelte dai ladri camuffati, sono state due anziane coppie del posto che sono state avvicinate dai 2 malfattori che erano travestiti in un caso, da operaio e da vigile urbano, mentre nell’altro da carabiniere e da operaio.

Il copione, spiega l’Arma dei carabinieri, è sempre stato lo stesso: i malviventi hanno citofonato per segnalare il rischio di contaminazione di mercurio nelle tubature dell’acqua, a questo punto, le vittime, rassicurate dalla presenza dell’uomo in divisa, hanno aperto e seguito le istruzioni dei ladri.

Curiosa poi la strategia, che i loschi figuri hanno seguito per derubare le coppie di anziani, i ladri hanno infatti istruito i malcapitati di mettere denaro e preziosi in frigorifero per evitare che si deteriorassero.

Arraffata la refurtiva infine i ladri si dileguavano utilizzando un pretesto, in entrambi i casi sono stati portati via contanti e preziosi.