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Lun 6 Apr 2026
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ToscanaCronacaAttacco Hacker Uffizi, sindacati: aumentare personale sicurezza
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Attacco Hacker Uffizi, sindacati: aumentare personale sicurezza

By Domenico Guarino
Fiavet uffizi

La FP CGIL chiede “al Ministero un forte aumento della pianta organica alle Gallerie degli Uffizi”. Funaro: ‘tema cybersicurezza preoccupa, serve grande attenzione’

Giovanni Golino, sindacalista della Fp Cgil a Firenze, riporta i sentimenti dei lavoratori degli Uffizi che da mesi “correttamente osservano la doverosa riservatezza” chiesta dalla direzione dopo aver scoperto l’attacco hacker con cui sono stati rubati tutti i dati della sicurezza del patrimonio.

”Chiediamo al Ministero un forte aumento della pianta organica alle Gallerie degli Uffizi dopo l’attacco hacker che sta mostrando la vulnerabilità di uno dei poli museali più importanti al mondo per il patrimonio culturale e artistico che custodisce”, inoltre “chiediamo che la realizzazione di muri e la chiusura di porte, misure comprensibilmente decise per fronteggiare eventuali assalti ‘fisici’ ai musei degli Uffizi, non pregiudichino la sicurezza dei lavoratori in caso di evacuazione in emergenze”.   

  “La premessa di tutto è la salvaguardia del patrimonio – sottolinea Golino – poi ci sono due cose importanti, ossia operare per la sicurezza degli utenti ma anche per quella dei lavoratori che lavorano tutti i giorni negli ambienti museali e che devono anche loro essere in condizioni dai uscire dai palazzi in caso di emergenza”.

“Il tema della cybersicurezza preoccupa, soprattutto quando viene attaccata un’istituzione culturale come quella degli Uffizi che è un punto di riferimento a livello non solo fiorentino, ma mondiale. Il tema della cybersicurezza è un tema molto serio che va affrontato con grande attenzione, sul quale bisogna mettere in campo strumenti sempre innovativi”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di un evento, ha risposto a una domanda dei giornalisti sull’attacco hacker alle Gallerie degli Uffizi.

    “Ovviamente – prosegue Funaro – la mia vicinanza al direttore Verde che si trova a gestire un momento molto complesso e tutto il nostro supporto per quello che possiamo fare”.

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