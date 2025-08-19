Controradio Streaming
Mar 19 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAttacchi cyber alle imprese, boom in Toscana, +88% in 4 anni
ToscanaCronaca

Attacchi cyber alle imprese, boom in Toscana, +88% in 4 anni

By Raffaele Palumbo
FBI

Allarme reati informatici: la Toscana guida la classifica dei trend negativi in Italia. Fra 2019 e 2023 crescita record dell’88,3% di attacchi alle aziende, ben oltre la media nazionale del 45,5%.

Fra il 2019 e il 2023 i reati informatici subiti dalle aziende in Toscana sono aumentati dell’88,3%, dato che pone la regione in testa alla graduatoria dei trend negativi a livello nazionale: secondo l’analisi di Confartigianato, la Toscana precede Veneto (+63,7%), Marche (+56%), Puglia (+54,7%), Lazio (+53,2%), Emilia Romagna (+53%), Piemonte (+47%), Lombardia (+45,5%). In Italia i reati informatici denunciati dalle aziende sono aumentati del 45,5% in 4 anni, a fronte della crescita del 10% di tutti gli illeciti a danno dell’attività d’impresa. “Dalle multinazionali alle piccole imprese – afferma il presidente di Confartigianato Marco Granelli – gli hacker non risparmiano nessuno: servono norme in materia di sicurezza digitale efficaci e facilmente applicabili da tutte le dimensioni d’impresa e incentivi per sostenere gli investimenti a tutela dei dati aziendali. La digitalizzazione se non adeguatamente protetta, espone le aziende a rischi sempre maggiori. Sono necessari conoscenze, strumenti pratici e risorse per difendersi. Ma soprattutto, occorre considerare la cybersicurezza un pilastro fondamentale dell’innovazione e della crescita economica”.

Articolo precedente
Nel 2026 nuovo polo natatorio Firenze, investimento da 13,2 mln
Articolo successivo
Misericordie: sbloccati gli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30486Cronaca18182Politica4050Cultura & Spettacolo3800Diritti2553Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI