AT, Cobas : “a bordo dei bus fino a 32 gradi, 5 gradi in più del consentito”

La denuncia dei Cobas trasporto pubblico. ‘Scarsa efficienza impianti, condizioni di viaggio invivibili’ nei Bus di Autolinee toscane.

“E’ inaccettabile che mentre” da parte di Autolinee toscane, “si pone l’attenzione al clima esterno non venga affrontato il problema delle temperature insostenibili all’interno” degli autobus di At. A causa della “scarsa efficienza” degli impianti di climatizzazione sui mezzi, “nelle giornate di forte calore, si è rilevato che i termometri interni non scendono mai sotto i 32 gradi, ben al di sopra della soglia prevista dal d.lgs 81/2008 che impone un massimo di 27 gradi”. Così in una nota i Cobas di Autolinee toscane in merito a quanto riportato oggi in un articolo, pubblicato da Repubblica, sull’installazione di stazioni metereologiche sui mezzi di At finalizzate a rilevate le temperature esterne.

“Questa situazione – proseguono i Cobas – non solo rappresenta una violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ma determina anche condizioni di viaggio invivibili per passeggeri e personale. Esigiamo pertanto un intervento immediato da parte di At per garantire il corretto funzionamento e l’efficienza deli impianti di climatizzazione”: “Non tollereremo – concludono i Cobas – ulteriori ritardi nella risoluzione di questa grave problematica e continueremo a vigilare fino all’adozione di misure concrete per garantire un servizio di qualità”.