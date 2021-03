Astrazeneca: Toscana riparte, in 355 disdetto prenotazioni

Circa 5% a stamani rinunciato vaccini Astrazeneca fissati sabato e domenica. Alle 15 di oggi via libera nazionale, si ripartirà anche in Toscana

Sono circa 19mila le vaccinazioni annullate in Toscana da lunedì 15 marzo, quando è stata decisa la sospensione di Astrazeneca, a stamani. Dalle 15 di oggi, orario del via libera nazionale, ripartirà anche la Toscana. E’ quanto si apprende dalla Regione Toscana che prevede di recuperare queste vaccinazioni da lunedì 22 a giovedì 25 marzo, mettendo a disposizione circa 5.700 dosi al giorno. Gli ultimi appuntamenti saltati sono quelli di questa mattina, pari a 903. Confermati, fa sapere la Regione, gli appuntamenti di oggi pomeriggio, pari a 4.501, i 5.055 di domani e i 1.882 di domenica. Nelle ultime ore però sono state registrate nuove disdette: 269 per domani e 86 per domenica, pari a circa il 5% in entrambi i giorni. I 19mila appuntamenti saltati saranno recuperati a partire da lunedì. Da questo pomeriggio (e nei prossimi giorni) le persone a cui è stata annullata la vaccinazione riceveranno un sms da parte della Regione Toscana che li invita a riprenotarsi sulla piattaforma regionale della campagna vaccinale che verrà aperta appositamente per loro.

Dovrebbero essere 4.501 le vaccinazioni con AstraZeneca previste per oggi pomeriggio in

Toscana, a seguito delle comunicazione del ministero della Salute sul via libera a partire dalle 15.Le prenotazioni per gli appuntamenti in calendario prima delle 15 di oggi sono annullate con priorità di riprenotazione non appena verranno riaperte le agende sul portale.

In totale per la giornata di oggi erano state 5.404 le prenotazioni per AstraZeneca, di cui 903 prima delle 15 che sono state annullate: gli interessati avranno la priorità per riprenotarsi.

“Via libera ad AstraZeneca anche in Toscana – ha scritto il governatore Eugenio Giani su Facebook -. Le persone con appuntamento già fissato dalle 15 in poi di venerdì 19, possono recarsi nei punti vaccinali. Coloro ai quali sono stati annullati gli appuntamenti riceveranno a breve un sms con le modalità di prenotazione prioritarie”.