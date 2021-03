Nardella auspica che si torni a somministrare il vaccino AstraZeneca

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella spinge affinchè sia risolta al più presto la sospensione del vaccino AstraZeneca.

Il Sindaco di Firenze spera che si torni a somministrare il vaccino AstraZeneca il prima possibile. Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, il Sindaco Nardella ha detto: “Io mi auguro che l’Agenzia europea per il farmaco e di conseguenza l’Aifa sciolgano immediatamente il nodo di AstraZeneca. Dal punto di vista organizzativo è fondamentale non fermare la macchina delle vaccinazioni, ne ho già parlato con l’Asl”.

Sulla capacità di somministrazione del vaccino AstraZeneca da parte del Comune di Firenze, Nardella ha detto: “Non appena, come auspico, ripartirà l’autorizzazione per Astrazeneca noi siamo pronti ad accelerare con le somministrazioni”.

Il Sindaco ha aggiunto che “tutti gli altri vaccini saranno presi in considerazione dalle autorità competenti. Credo che quando si parla di vaccini bisogna cercare di non farsi influenzare da simpatie o antipatie politiche: non guardo alla provenienza ma all’efficacia e confido nell’arrivo nei prossimi mesi di un vaccino italiano”.

Sul modello da seguire, Nardella ha poi precisato di guardare “alla Gran Bretagna, che è un modello per tutto il mondo, dove hanno somministrato il vaccino Astrazeneca e hanno raggiunto un livello di sicurezza che possiamo considerare di massa, tanto che quel Paese ha toccato prima di ogni altro Paese europeo mortalità zero circa un mese fa. Credo che ora più che mai sia necessaria una comunicazione univoca e rassicurante da parte delle istituzioni, del mondo della sanità e delle istituzioni governative. Non c’è niente di peggio che perdere quel rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni sanitarie e governo locale e nazionale: se si perde questo rapporto di fiducia noi rischiamo grosso”.