AstraZeneca in Toscana: oggi alle 15 riprendono le vaccinazioni

Ripartono oggi dalle ore 15 le vaccinazioni con il siero AstraZeneca in Toscana. Le persone che avevano l’appuntamento già fissato possono quindi recarsi nei punti vaccinali per ricevere la somministrazione del vaccino. Le prenotazioni per gli appuntamenti in calendario prima delle 15 di oggi sono annullate con priorità di riprenotazione non appena verranno riaperte le agende sul portale.

Dovrebbero essere 4.501 le vaccinazioni con AstraZeneca previste per oggi pomeriggio in

Toscana, a seguito delle comunicazione del ministero della Salute sul via libera a partire dalle 15.

In totale per la giornata di oggi erano state 5.404 le prenotazioni per AstraZeneca, di cui 903 prima delle 15 che sono state annullate: gli interessati avranno la priorità per riprenotarsi.

“Via libera ad AstraZeneca anche in Toscana – ha scritto il governatore Eugenio Giani su Facebook -. Le persone con appuntamento già fissato dalle 15 in poi di venerdì 19, possono recarsi nei punti vaccinali. Coloro ai quali sono stati annullati gli appuntamenti riceveranno a breve un sms con le modalità di prenotazione prioritarie”.

In una nota l’Asl Toscana sud est, a cui fanno capo i territori di Arezzo, Siena e Grosseto, spiega che é stato “inviato un sms di cancellazione per chi era prenotato fino alle 14.59 di domani e un sms di conferma per chi era prenotato dalle 15. Coloro che hanno avuto la sospensione del vaccino possono riprenotarsi, a loro saranno dedicate le prime sedute vaccinali della prossima settimana fino a esaurimento di tutti coloro che hanno deciso di confermare la vaccinazione”.