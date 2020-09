Assenza studenti cinesi, le amministrazioni rassicurano le famiglie su misure anti Covid

Centinaia di messaggi alle scuole di Firenze e Prato da parte di genitori di studenti di ordine cinese che per il momento non hanno fatto il loro rientro in classe.

Assenze per motivi familiari che celano timori per la sicurezza delle strutture scolastiche e per le precauzioni disposte. Chi invece è tornato terrebbe la mascherina per tutto il tempo scuola senza togliersela nemmeno al banco. I Comuni stanno monitorando la situazione e rassicurando sul fronte delle misure adottate.

Raffaele Palumbo ha intervistato il consigliere comunale di Prato Marco Wong