Torna Scandicci Fiera dal 23 settembre all’11 ottobre

19 giorni dedicati a 300 imprese del territorio nel rispetto delle misure anticovid, con un programma culturale che include presentazioni di libri e concerti.

Scandicci Fiera torna con un nuovo format e nel rispetto delle norme di sicurezza, per offrire la massima sicurezza e tranquillità al pubblico e alle aziende. Una durata più lunga e spazi espositivi più contenuti, 8.000 mq, nei quali le 300 aziende presenti alterneranno il proprio stand: queste le caratteristiche principali del nuovo format di Scandicci Fiera.

“La Fiera è un momento importantissimo della vita di Scandicci, che accompagna la crescita della nostra comunità da più di 150 anni – dice il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani – quest’anno è stata pensata con modalità completamente differenti per rispettare le norme e mantenere il massimo della sicurezza anticovid.”

Scandicci Fiera apre mercoledì 23 settembre 2020 alle 16.00 e andrà avanti fino a

domenica 11 ottobre 2020 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 24.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 24.00.

“L’edizione 2020 sarà organizzata in un periodo lungo più del doppio e su una superficie più che dimezzata, avrà regole e spazi ben definiti con l’obiettivo primo di tutelare la salute di cittadini e operatori, e al tempo stesso di dare un’occasione di lavoro fondamentale in questo momento a tante aziende, soprattutto del territorio. Sarà un evento profondamente diverso dagli anni scorsi, ma abbiamo deciso che sarà lo stesso la Fiera di Scandicci, per l’importanza che ha per tutti noi non interrompere la nostra tradizione più forte.

Mettiamo il massimo dell’impegno per la tutela della salute dei cittadini, che è condizione imprescindibile, e per andare avanti nel miglior modo possibile con il lavoro e la vita della nostra comunità”, continua il Sindaco Fallani.

Scandicci Fiera 2020 ospita inoltre un ricco programma di appuntamenti culturali (in allegato) comprendente un’edizione speciale de Il Libro della Vita.

Il programma è disponibile sul sito: https://www.scandiccifiera.it

Un estratto dell’intervista con il Sindaco di Scandicci, Sandro Fallani realizzata da Monica Pelliccia durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse