Arte: rischio ‘unanimismo’ dietro a Movimento Greta

Alla vigilia del Climate Strike di Venerdì, intervista con il preside dell’ITI Marco Polo. “Il problema non sono le parole ma i fatti: apparentemente nessuno si dice contro i temi portati avanti da FFF, ma il problema sono le politiche concrete”

Un movimento coccolato e vezzeggiato come pochi. Che addirittura, fatto assolutamente inedito, vede, in Italia, il ministro dell’Istruzione invitare i presidi a giustificare l’assenza degli alunni che parteciperanno alle manifestazioni di venerdì. Tutto molto bello. Ma non c’è il rischio che questo unanimismo sia solo di facciata? Ne abbiamo discusso con Ludovico Arte, preside dell’ITI Marco Polo