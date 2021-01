Arrestata ex guardia giurata per stalking: ‘Pubblico tue foto’,poi le danneggia auto

Ex guardia giurata arrestata a Firenze con l’accusa di stalking e resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi aveva minacciato la sua ex-fidanzata

Ieri a Firenze è stato arrestato un 42enne, con le accuse di stalking e di resistenza a pubblico ufficiale. Ha squarciato gli pneumatici dell’auto della ex, ma è stato sorpreso dai carabinieri appostati in zona dopo le denunce della donna, che nei giorni scorsi aveva riferito anche di come l’uomo avesse minacciato di diffondere alcune sue foto intime se non fossero tornati insieme.

Secondo i carabinieri, l’uomo, ex guardia giurata, è risultato anche in possesso di un’arma da fuoco, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo con contestuale avvio del procedimento di revoca presso la prefettura.

Ieri sera, quando è stato sorpreso dai carabinieri mentre danneggiava gli pneumatici con un coltello a serramanico, ha opposto resistenza provocando a uno dei militari lievi lesioni. In base agli accertamenti degli investigatori, effettuati anche attraverso l’acquisizione di immagini riprese da una telecamera di sorveglianza, il 42enne sarebbe responsabile di almeno un altro episodio di danneggiamento all’auto della ex.

Per altri quattro episodi sono in corso indagini. La relazione tra i due era terminata nel 2019. Proprio nei giorni scorsi la donna aveva denunciato di aver subito numerose minacce, tra cui quella della divulgazione delle sue foto intime.