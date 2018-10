Arezzo: quindicenne trovata in coma etilico

Una quindicenne è stata trovata in coma etilico nei pressi delle scale mobili nel centro storico di Arezzo, soccorsa e trasportata in ospedale per essere sottoposta alle cure del caso.

A notare la ragazza, poco prima delle 12, una persona che stava passando e che ha chiamato il 118. La giovane è stata presa in carico dai sanitari dell’ospedale di Arezzo. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta portando avanti le indagini per capire da quanto tempo la quindicenne, che risiede in Casentino, si trovasse nei pressi delle scale mobili e dove abbia consumato gli alcolici.

Da verificare infatti quale locale, senza osservare la precisa ordinanza che lo vieta, le abbia servito bevande alcoliche. Proprio nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale avevano fatto abbassare la saracinesca a un minimarket di piazza Guido Monaco che durante il giorno e nelle ore serali serviva alcolici e superalcolici a minorenni