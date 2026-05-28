Controradio Streaming
Gio 28 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaPietrasanta (MS): grave operaio schiacciato da lastra marmo
ToscanaCronaca

Pietrasanta (MS): grave operaio schiacciato da lastra marmo

By Domenico Guarino
pietrasanta

L’operaio, 50enne, si trova ricoverato in in codice rosso. L’Incidente sul lavoro  è avvenuto in una in una ditta di Pietrasanta

Incidente sul lavoro questa mattina a Pietrasanta (Lucca), in Versilia, dove una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un politrauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta “Pesetti Aldo” in via Aurelia Nord, a pietrasanta nella zona di zona Ponterosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, polizia, e i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.

L’incidente a poche ore dalla tragedia di Altopascio, due giorni fa in un’azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca) dove   un operaio trentenne  è  rimasto schiacciato da una pressa. L’uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. L’incidente si è verificato intorno alle 11.40.

 

Articolo precedente
Firenze, in centro ogni tre affitti, due sono affitti brevi

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31751Cronaca19188Politica4311Cultura & Spettacolo3861Diritti2683Sanità2564

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI