Pietrasanta (MS): grave operaio schiacciato da lastra marmo

L’operaio, 50enne, si trova ricoverato in in codice rosso. L’Incidente sul lavoro è avvenuto in una in una ditta di Pietrasanta

Incidente sul lavoro questa mattina a Pietrasanta (Lucca), in Versilia, dove una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un politrauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta “Pesetti Aldo” in via Aurelia Nord, a pietrasanta nella zona di zona Ponterosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, polizia, e i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.

L’incidente a poche ore dalla tragedia di Altopascio, due giorni fa in un’azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio (Lucca) dove un operaio trentenne è rimasto schiacciato da una pressa. L’uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. L’incidente si è verificato intorno alle 11.40.