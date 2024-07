Apriti Cinema: l’anteprima italiana di Elbow

Middle East Now Summer Stories presenta, martedì 30 luglio, l’anteprima italiana di ELBOW, film di debutto di Aslı Özarslan, ritratto potente di una giovane immigrata in Germania spinta ai margini della società, ma determinata a rimanere fedele a se stessa. Ultima serata della rassegna nell’arena Apriti Cinema del Piazzale degli Uffizi per Estate Fiorentina 2024.

Domani martedì 30 luglio l’anteprima italiana di ELBOW, film di debutto di Aslı Özarslan, ritratto potente e senza compromessi di una giovane immigrata in Germania spinta ai margini della società, ma determinata a rimanere fedele a se stessa. Presentato all’ultima Berlinale nella sezione Generation K14plus. Si tratta dell’ ultima serata della rassegna nell’arena Apriti Cinema del Piazzale degli Uffizi per Estate Fiorentina 2024. Proiezione a ingresso gratuito alle 21.45. La regista Aslı Özarslan sarà in video per un saluto iniziale



“Hazal ha 17 anni, vive a Berlino e il suo desiderio più grande è avere una possibilità nella vita. In costante conflitto con la madre, vuole qualcosa di più che fare la cassiera, la cameriera o la prostituta, ma tutto ciò che sperimenta le dice senza mezzi termini che questo è l’unico tipo di futuro possibile per ‘persone come lei’. Per il suo 18esimo compleanno, la sua fame di vita la porta a voler fuggire dalla routine quotidiana e festeggiare con i suoi amici. Ma un incidente cambia tutto, e Hazal è costretta a fuggire a Istanbul, una città e un paese che non conosce affatto”. Opera prima di Aslı Özarslan ed eccellente trasposizione cinematografica del romanzo di Fatma Aydemir Ellbogen, il film – che ha debuttato nella sezione Generation K14plus della Berlinale -è un film di formazione che accende i riflettori sul mondo degli immigrati, che si distingue per l’eccellente interpretazione della giovane attrice Melia Kara.

Middle East Now Summer Stories è parte della rassegna Apriti Cinema organizzata da Quelli dell’Alfieri con la programmazione a cura del Cinema La Compagnia–Fondazione Sistema Toscana nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024 del Comune di Firenze. Con il sostegno di Galleria degli Uffizi.