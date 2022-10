Aou Senese perde l’asta giudiziaria. A vincere un’azienda immobiliare bresciana

Si è tenuta ieri, 27 ottobre, l’asta giudiziaria in cui l’Azienda ospedaliero-universitaria (Aou) senese non si è aggiudicata il terreno adiacente l’ospedale dell’ex società Acquaviva Srl per il quale aveva presentato un’offerta da 400mila euro.

Nonostante la prima aggiudicazione provvisoria, avvenuta in data 28 settembre, per la cifra di 160mila euro, l’Aou senese si è vista soffiata il terreno da un’agenzia immobiliare. A renderlo noto la stessa azienda ospedaliera spiegando che durante l’asta di ieri “Il terreno è stato aggiudicato alla Giove 2001 Srl, società di Brescia il cui oggetto sociale è operare nel settore immobiliare nell’interesse della società controllante Gaia SPV Srl principale creditore della procedura fallimentare riguardante l’ex società Acquaviva Srl, alla cifra di 402.000 euro”.

“Un costo eccessivo per l’Aou Senese considerando che, al terreno in oggetto, un perito incaricato dal tribunale fallimentare ha riconosciuto un valore molto più basso e che un aumento così oneroso, per chi amministra risorse pubbliche, non è né giuridicamente sostenibile né eticamente accettabile” spiega ancora la nota.

“Si tratta di un grave danno per l’Aou Senese” sottolinea Antonio Barretta, direttore generale, che poi aggiunge: “Fin dal mio arrivo, nei primi mesi del 2021, la direzione si è attivata per acquisire un terreno indispensabile per lo sviluppo dell’ospedale”. Infatti, già il 19 aprile 2021 con lettera a firma congiunta tra Aou Senese, Comune di Siena e Università di Siena, indirizzata al giudice fallimentare, l’Aou Senese si era dichiarata interessata all’acquisto dei terreni motivando il particolare interesse pubblico perché la possibilità di espansione su quel terreno avrebbe consentito di migliorare la viabilità, soprattutto degli utenti e delle ambulanze verso il pronto soccorso, aumentare il numero dei parcheggi, migliorare l’efficienza dell’elisuperficie e aumentare gli spazi verdi a disposizione di pazienti e visitatori.

“Per il Comune è un dispiacere perdere questa opportunità che prima di tutto avrebbe migliorato il servizio dell’ospedale e quindi la qualità della vita dei nostri cittadini” spiega il sindaco di Siena Luigi De Mossi, che poi aggiunge: “Valuteremo come amministrazione altri strumenti possibili per permettere all’ospedale la crescita e lo sviluppo che merita”.