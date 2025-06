Anziana violentata a Pistoia, fermato un uomo a Firenze

Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell’ambito delle indagini sulla violenza sessuale subita nella sua abitazione a Pistoia, da una donna di 74 anni.

L’uomo sarebbe stato rintracciato nel capoluogo toscano nelle scorse ore venendo poi fermato. L’aggressione risale a mercoledì scorso: secondo quanto ricostruito al momento un giovane straniero si sarebbe presentato a casa dell’anziana chiedendo inizialmente soldi. Poi però l’avrebbe violentata. Quindi la fuga, forse anche per le urla della donna, anche passando per i tetti, portandosi via il cellulare della vittima. E’ stata quest’ultima a dare l’allarme.

Il fermato, secondo quanto spiegato, è un 21enne maliano: a seguito di indagini della squadra mobile pistoiese e con la collaborazione della polfer di Firenze il giovane è stato rintracciato mentre dormiva presso la stazione del capoluogo toscano. Quando è stato fermato avrebbe avuto due lamette occultate in bocca.

In base a quanto ricostruito il giovane, introdottosi in casa della 74enne avrebbe abusato sessualmente della donna e l’avrebbe anche derubata di alcuni beni. Al rientro della figlia della donna, sarebbe scappato dalla finestra. Le indagini subito avviate dalla squadra mobile, che ha ascoltato testimoni e visionato telecamere, ne avrebbe consentito l’immediata identificazione e ricerca. In particolare gli investigatori avrebbero scoperto che il giovane sarebbe riuscito a prendere il treno per Firenze dove poi è stato fermato.