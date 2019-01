“Another Day Of Life – Un altro giorno” in anteprima al Cinema Odeon di Firenze

Mercoledì 16 gennaio ore 21.00 “Another day Of Life – Un altro giorno” in versione originale con sottotitoli in italiano. Il film dedicato al celebre scrittore e reporter Ryszard Kapuscinski. Presentato con successo all’ultimo Festival di Cannes sarà introdotto da Angela Staude Terzani e Folco Terzani

Nel 1975, in piena Guerra Fredda, i portoghesi lasciano le colonie africane. L’Angola, però, non è un territorio facile, il petrolio fa gola, e il paese è spaccato in due. Tra i sostenitori dell’MPLA, il movimento di liberazione marxista-leninista, e quelli dell’UNITA, sostenuti dagli Stati Uniti, scoppia la guerra civile e il conflitto monta rapidamente su scala internazionale. Ryszard Kapuściński, giornalista della Polonia socialista, è lì, nel mezzo dell’assedio di Luanda, dove infuriano il caso e la paranoia, la “confusão”, e dove ama essere, perché quella è la sua missione. Convincerà i suoi superiori a lasciargli tentare di raggiungere il fronte meridionale, dove il generale Farrusco, con un manipolo di pochi uomini, sta portando avanti una resistenza che ha dell’incredibile.

Another day of life è un reportage di guerra, un’immersione nella Storia, ma anche un viaggio nell’anima, tra incancellabili sensi di colpa e risposte esistenziali che soltanto chi ha vissuto così può avere in cambio. È anche un film con una reale ragione di essere, che va oltre la testimonianza. Tutti i personaggi coinvolti hanno una cosa in comune: hanno visto qualcosa che ha cambiato la loro vita. E là dove ci sono delle immagini che hanno questo potere, c’è un film che domanda e merita di venire alla luce.

Il film, presentato con successo, all’ultimo Festival di Cannes, sarà introdotto da Angela Staude Terzani e Folco Terzani.

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze Tel. 055/214068

Biglietto: euro 10 INFO