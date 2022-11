Anm: “Dichiarazioni Renzi possono portare a delegittimazione operato magistratura”

Secondo l’Anm le dichiarazioni di Matteo Renzi sulla fondazione Open “possono portare a una pericolosa delegittimazione dell’operato della magistratura agli occhi dell’opinione pubblica”.

La giunta dell’Anm punta l’indice contro gli “attacchi diretti” di Renzi “alla persona dei singoli magistrati requirenti, ingiustamente additati come autori di condotte ‘eversive’ e ‘scandalose’, nonché di tesi accusatorie ‘farneticanti’ e ‘strampalate'”.

“E’ quasi superfluo ricordare – sottolinea la giunta dell’Anm- che l’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa dell’imputato, come pure del diritto di critica sugli atti e sui provvedimenti della Magistratura, non dovrebbe mai travalicare in offesa alla stessa funzione giudiziaria, la cui immagine di imparzialità e terzietà va costantemente preservata, costituendo patrimonio indispensabile per la stessa vita democratica del Paese”.

Le dichiarazioni di Renzi

Il leader di Italia Viva si è espresso, a seguito delle domande dei cronisti, sulle sue aspettative, in merito al tema della giustizia, dal governo di Giorgia Meloni.

Renzi ha poi inoltre espresso la sua opinione sia sulla vicenda Open sia su quella di David Rossi.

In merito al caso, ormai successo dieci anni fa, di Rossi, il leader di Italia Viva ha detto: “Quello che è certo è che quei magistrati che hanno fatto l’indagine si devono vergognare perché ciò che è successo a Siena è uno scandalo.”

