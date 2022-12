Androgynus, “Medioevo Digitale”. Disco della settimana.

Tra i trionfatori dell’edizione 2022 del Rock Contest di Controradio, Androgynus debutta nel panorama discografico con “Medioevo Digitale”, un concept album di canzoni in italiano punto d’unione tra l’eredità della discografia anni 70-80 e le forme più concise ed essenziali delle più innovative produzioni contemporanee.

Androgynus ha trionfato al Rock Contest 2022 , il concorso annuale di Controradio che premia le migliori band emergenti d’Italia. Durante l’edizione 2022 (vinta dalla genovese Marte) di quella che viene considerata una delle manifestazioni canore più importanti in Italia e che riunisce ogni anno il meglio musica indipendente, il collettivo toscano ha collezionato ben tre menzioni: il Premio Enrico Greppi “Erriquez” 2022 – dedicato alla memoria dello storico leader della Bandabardò – per la positività dei valori e dell’impegno sociale con il brano “Mattino ; il Premio Publiacqua 2022 con il brano “Aslfalto”, dedicato al brano che meglio esprime i temi della sostenibilità, climate change, biodiversità, accessibilità alle risorse, inclusione e uguaglianza. Infine, con la vittoria del Premio di Fondazione Toscana/Glocal Sound 2022, è stato annunciato che Androgynus si esibirà nella cornice del Reset Festival di Torino nel 2023. – Guarda QUI a serata finale-

Medioevo Digitale è un album tematico quasi senza interruzioni, in cui le canzoni, ritmate e venate di psichedelia si accompagnano a testi introspettivi, immersi in un amalgama sonoro timbricamente e musicalmente contemporaneo e ricercato.

La copertina dell’album, vero manifesto del concept, mostra il paradosso di una realtà virtuale: una serie infinita di schermi televisivi rivela una natura rigogliosa e colorata. Tuttavia, la Natura rappresentata nell’artwork del disco non è reale, tangibile o vitale. Ciò che ne risulta, a discapito di un senso estetico appagato, è una sottile angoscia.

L’Androgino è la figura mitica che riequilibra in sé femminile e maschile, ascolto e azione, perdono e severità, conciliando le forze opposte che si scontrano nel mondo. È quel mistero che concilia le energie grezze e primitive che investono quotidianamente la nostra vita rendendocene schiavi. L’Androgino, in questo caso specifico, non riguarda l’orientamento sessuale o le caratteristiche fisiche che differenziano l’uomo dalla donna e viceversa. è, in definitiva, è l’essere che non viene usato, ma che fa uso di queste energie al fine di realizzare un’esistenza completa ed appagante anche grazie ad una conquistata indipendenza.