Andrea Laszlo De Simone: “Vivo” è il suo nuovo brano, in programmazione su Controradio

“Vivo” è la nuova canzone di Andrea Laszlo De Simone, da questa settimana in programmazione sulle frequenze di Controradio

Andrea Laszlo De Simone è uno dei cantautori più interessanti del panorama italiano contemporaneo. L’ultimo disco, Immensità, una suite divisa in 4 atti usciva in Italia nel 2019 per 42 Records conquistando la vetta delle classifiche delle maggiori riviste di settore. A marzo del 2020 l’album è uscito anche in Francia, Belgio, Regno Unito, Canada e Stati Uniti

Il 31 dicembre 2020 (dalle 6 del pomeriggio ora italiana, fino alle 6 del mattino del 1 gennaio 2021) è stato pubblicato a sorpresa dai canali del cantautore il link al sito www.vivo2021.tv con ascolto in anteprima della canzone. In un secondo momento ricondiviso anche dalle label che pubblicano i suoi dischi per poi tornare off-line 12 ore dopo e senza fornire alcuna spiegazione. “Vivo” è una canzone improvvisa e imprevista, consegnata dalle mani di Andrea direttamente al suo pubblico in occasione del passaggio al nuovo anno, come ormai da tradizione.

A rappresentare lo spirito e il senso di questa canzone anche l’esperienza offerta da www.vivo2021.tv. Si tratta di una installazione artistica che raccoglie numerose live-cam sparse per il mondo, da Venezia a Parigi e Las Vegas passando per le spiagge desolate della Thailandia, i treni sotto la neve in Russia, gli orsi polari, i pesci sott’acqua e la terra vista dagli occhi di un astronauta.

