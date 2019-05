Ancora maltempo in Toscana, nuovo codice giallo

Ancora piogge e temporali su tutta la Toscana per tutta la giornata di oggi, martedì 28 maggio e domani, mercoledì 29. Rischio vento e grandine.

Le condizioni di instabilità porteranno, già a partire dal primo pomeriggio di oggi, all’intensificarsi di rovesci e temporali. Una nuova perturbazione, in serata, interesserà, in particolare, le zone interne di nord ovest per poi estendersi gradualmente al resto della Toscana nella giornata di domani, mercoledì. Oltre alle piogge, che potranno essere anche localmente intense con cumulati medi o elevati, si potranno avere, domani, temporali anche forti, in particolare sull’alto arcipelago e nel nord ovest, con possibili colpi di vento e grandinate.