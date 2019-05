Mercoledì 29 maggio ore 21.30 allo Spazio Alfieri (via dell’Ulivo, 6) “Le nostre battaglie” chiude la 14/ma edizione della rassegna “Ciak sul lavoro”. Il film di Guillame Senez sarà introdotto in sala dalla sceneggiatrice Raphaelle Desplechin e sarà proiettato in versione originale sottotitolata

Sarà la sceneggiatrice Raphaelle Desplechin a presentare al pubblico il film “Le nostre battaglie” di Guillaume Senez, mercoledì 29 maggio alle 21.30 allo Spazio Alfieri di Firenze (via dell’Ulivo 6). La proiezione chiude la 14/ma edizione della rassegna “Ciak sul Lavoro”, manifestazione organizzata da Filcams Cgil e Associazione Anémic, che in sei appuntamenti, ha proposto titoli cinematografici legati al mondo del lavoro sostenuti dalle testimonianze dirette dei rispettivi autori, e protagonisti, chiamati a incontrare e dialogare con il pubblico in sala.

Presentato a Cannes 2018 e premio del pubblico e premio Cipputi all’ultimo Torino Film Festival, “Le nostre battaglie” racconta la storia di Olivier Vallet (Romain Duris) un uomo che dedica tutto se stesso alla lotta contro le ingiustizie al fianco dei propri compagni di lavoro. Quando sua moglie Laura (Lucie Debay) abbandona la loro casa, Oliver dovrà imparare a trovare un nuovo equilibrio tra i bisogni dei figli, le sfide della vita quotidiana e il suo lavoro. Il lavoro, la famiglia, il sindacato e la solidarietà sono valori destinati a scontrarsi con la realtà molesta dei nostri tempi. Marito stordito, padre amorevole, lavoratore solidale, uomo solo, compagno deluso, Roman Duris imprigiona nel suo volto tutti i segni dell’inquietudine e dell’inadeguatezza. Senez gira con coerenza e rigore, senza fronzoli e scene madri. Segue le stagioni del cuore e i ritmi della giornata, intercetta le sfumature psicologiche dei protagonisti, con uno stile asciutto che unisce l’immediatezza alla Dardenne alla precisione formale.

Ingresso: biglietto 4€. Spazio Alfieri www.spazioalfieri.it – tel.055 5320840