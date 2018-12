Anconella: vandalizzato il gioco del nuovo parco, Bettini “Metteremo telecamere”

Dopo il nubifragio dell’agosto 2015 in cui caddero oltre 150 alberi, l’area dell’Anconella è stata totalmente riaperta il 9 novembre scorso dopo i lavori di ripristino e riqualificazioni del valore di 200.000. Tra le opere anche l’installazione del nuovo gioco a torre di grande dimensioni completo di pavimentazione antitrauma in gomma colata.

“Ancora una volta siamo costretti a constatare che per alcune persone il rispetto non esiste più. I vandali comunque non vinceranno. Rimuoveremo le scritte, sistemeremo il gioco e presto metteremo le telecamere di video sorveglianza” assicura l’assessora all’ambiente di Firenze, Alessia Bettini.