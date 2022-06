🎧 Amministrative, Toscana: domenica si vota a Lucca, Pistoia, Carrara e in altri 25 comuni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:24 Share Share Link Embed

Nello stesso giorno delle amministrative si svolgeranno le consultazioni anche per i 5 referendum sulla giustizia lanciati dalla Lega. Nell’articolo i candidati sindaco e le riflessioni di Giorgio Bernardini del Corriere della Sera su Lucca e Pistoia

A Lucca il sindaco uscente Alessandro Tambellini è giunto al termine del suo secondo mandato e non ha potuto ricandidarsi. La sfida delle amministrative vede quindi in corsa:

– Francesco Raspini, assessore comunale uscente del Pd, sostenuto dal suo partito e dalle liste Lucca Civica-Lucca è Popolare-Volt’, Sinistra con Lucca, Europa Verde – Verdi Lucca e Lucca Futura;

– Mario Pardini, candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Lucca 2032 e Centrodestra per Lucca, Lega e Forza Italia/Udc;

– Alberto Veronesi, direttore d’orchestra sostenuto da Iv, Azione e +Europa;

– Fabio Barsanti sostenuto da centrodestra per Barsanti e Difendere Lucca e Prima Lucca-Italexit con Paragone;

– Andrea Colombini sostenuto da No green pass e Ancora Italia Sovranità Democratica;

– Aldo Gottardo è sostenuto dalla lista Ambiente e Giustizia sociale;

– Elvio Cecchini appoggiato da ‘Lista civile – Insieme’ in tandem con Donatella Buonriposi e ‘Impegno civico per Lucca’ di Celestino Marchini;

COMUNE DI PISTOIA – 9 CANDIDATI A SINDACO

– Il sindaco uscente Alessandro Tomasi si candida al secondo mandato sostenuto dal centro destra con le liste di Fratelli d’Italia, Lega e Sempre più Pistoia (Forza Italia-Udc), Amo Pistoia e Ale Tomasi sindaco

– Federica Fratoni, consigliera regionale appoggiata da Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Pistoia civica e riformista e Pistoia Progresso

– Francesco Branchetti, sostenuto da Sinistra per Branchetti Sindaco, Europa Verde e Il sole per tutti

– Iacopo Vespignani, sostenuto dalla lista Pistoia davvero

– Roberto Bardi, appoggiato dal Partito Comunista

– Samuela Breschi, sostenuto da Onda etica

– Alessia Balia, sostenuto da Movimento 3V

– Carla Breschi, appoggiata da Prima Pistoia-Italexit e Ancora Italia/Pistoia Altrimenti

– Luca Sforzi, appoggiato da Liberisti italiani

COMUNE DI CARRARA 6 CANDIDATI A SINDACO

Il sindaco uscente Francesco De Pasquale del M5S non si è candidato per un secondo mandato ed è Rigoletta Vincenti la candidata del Movimento 5 Stelle, sostenuta da Rifondazione, Articolo uno e Carrara progressista. Gli altri candidati sono:

– Serena Arrighi, candidata del Partito Democratico e di Azione Carrara, Sinistra Italiana, Pri, Giovani Democratici, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde

– Cosimo Maria Ferri, sostenuto da Italia Viva e Partito Socialista.

– Simone Caffaz è il candidato della Lega

– Andrea Vannucci è il candidato di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

COMUNE DI CAMAIORE – 3 CANDIDATI A SINDACO

– Marcello Pierucci, vicensindaco uscente, corre con il sostegno di Pd, Riformisti, Camaiore a Sinistra e Rinnovamenti.

– Claudia Bonuccelli, appoggiata da Scelta civica, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

– Enrico Marchetti, sostenuto dalla lista ‘Camaiore Popolare’

COMUNE DI QUARRATA – 2 CANDIDATI A SINDACO

– Gabriele Romiti appoggiato dalle liste del Pd, Sinistra, Pace e Ambiente, Riformisti per Romiti sindaco, Futuro Civico, Siamo Quarrata

– Stefano Nigi sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’IItalia e Lega

GLI ALTRI COMUNI TOSCANI AL VOTO PER LE AMMINISTRATIVE

In provincia di Arezzo, Monte San Savino e Montemignaio, in provincia di Firenze, Rignano sull’Arno, in provincia di Grosseto Manciano, Pitigliano e Campagnatico, in provincia di Livorno Campo nell’Elba, Porto Azzurro, Marciana Marina e Sassetta, in provincia di Lucca Porcari, Forte dei Marmi e Bagni di Lucca, in provincia di Massa Carrara Aulla, Mulazzo e Zeri, in provincia di Pisa Bientina e Riparbella, in provincia di Pistoia Serravalle Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, in provincia di Siena Montalcino e Sarteano.