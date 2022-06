Controradio News ore 7.25 - 8 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:16 Share Share Link Embed

Controradio news – Un 14enne è rimasto ferito in modo molto grave a causa di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roccastrada (Grosseto), lungo la strada del Madonnino. Secondo quanto appreso il ragazzo era in sella a un motorino che si è scontrato con un’auto. Ferita anche una 27enne che viaggiava sulla macchina insieme a una bambina di 8 anni rimasta illesa. Intervenuti insieme ai sanitari, vigili del fuoco e carabinieri.

Controradio news – È una turista tedesca di 52 anni, la donna morta nel pomeriggio di ieri per annegamento mentre stava facendo il bagno nelle acque delle Spiagge Bianche di Vada (Livorno) con il mare mosso. La donna, Maria Clara Shermer, era in vacanza in una struttura ricettiva della zona con i familiari, quando per un probabile malore è annegata mentre stava facendo il bagno. I soccorsi immediati alla donna sono stati resi complicati proprio dalle condizioni del mare. Una volta recuperato il corpo e constatato il decesso la salma è stata riconsegnata ai familiari.

Controradio news – Cordoglio dell’Asl Toscana centro e della Società della salute per la scomparsa del dottor Mauro Ruggeri, da oltre trent’anni medico di famiglia a Prato. Durante la sua carriera, spiega una nota, ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della medicina generale per la zona distretto pratese.

Controradio news – Si dichiara “completamente estraneo ai fatti” Daniele Bedini, l’uomo di 32 anni, carrarese, artigiano nella falegnameria di famiglia, sottoposto a fermo per l’omicidio di Nevila Pjetri , la donna trovata morta a Marinella di Sarzana (Spezia). Lo riferisce il suo avvocato che aggiunge: “L’unico elemento che ha portato gli inquirenti a fermare il mio assistito è la denuncia del furto della pistola di proprietà del padre di Daniele Bedini, formalizzata qualche giorno prima dell’omicidio”.

Controradio news – Al termine dello sgombero di Villa Monna Tessa a Firenze la polizia ha denunciato per occupazione di edifici dieci persone. Tra queste anche quattro cittadini non in regola con il permesso di soggiorno: per loro è scattata la denuncia per violazione dell’obbligo di soggiorno ed è stata avviata la procedura di espulsione.

Controradio news – Caos in campo, con anche una frase razzista, partita amatoriale sospesa e l’arrivo dei carabinieri. E’ l’epilogo di un match a Monte San Savino (Arezzo) del campionato Uisp tra Cfa Monte San Savino e la squadra di Ceciliano. Il caos in campo sarebbe stato scatenato, secondo quanto reso noto dal presidente della squadra savinese Marco Capanni, per una frase razzista detta da un giocatore avversario nei confronti di un calciatore della Cfa Monte San Savino.