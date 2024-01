Amministrative: nasce ‘Firenze Rinasce” obiettivo lista civica unica

Il Nuovo raggruppamento vuole partire da istanze ‘dal basso’. La lista civica, si spiega da Firenze Rinasce, vuole proporsi “come come unica alternativa credibile alle prossime elezioni amministrative.

In vista delle Comunali 2024 a Firenze “vediamo i soliti giochi di potere fatti col bilancino delle alleanze sulle spalle dei cittadini e spesso nelle segrete stanze delle riunioni di partito. Si tratta di un spettacolo che non esitiamo a definire squallido, soprattutto a fronte delle condizioni di vita dei fiorentini, la gente normale, che ogni giorno si trova a dover affrontare una situazione di degrado, di insicurezza, di servizi sempre più scadenti e costosi”, “noi stiamo lavorando alla costruzione di un’unica lista veramente civica, che riunisca dal basso tutte le istanze dei cittadini fiorentini”.

Lo afferma, in una nota, Firenze Rinasce, nuovo raggruppamento nato in città in vista del voto per Palazzo Vecchio. La lista civica, si spiega da Firenze Rinasce, vuole proporsi “come come unica alternativa credibile alle prossime elezioni amministrative. elezioni che, è bene ribadirlo, saranno uno spartiacque fondamentale: se dovessero rivincere i soliti noti possiamo salutare definitivamente il progetto di una Firenze popolare che abbia al centro gli interessi ed il benessere dei cittadini”. Tra i fondatori, secondo quanto si apprende, risulta il consigliere comunale Andrea Asciuti, ex eletto con la Lega, che però in questa fase si riserva se partecipare alla lista civica e se candidarsi lui stesso alle Comunali.