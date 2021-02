Amici della musica presenta il recital di Paul Badura – Skoda

Tornano i concerti audio tratti dagli archivi di Amici Della Musica. In streaming su You Tube, il recital di Paul Badura – Skoda. Sabato 27 febbraio alle ore 16.00. Musiche di Schubert, Brahms, Beethoven.

A partire da questa settimana torna la riproposizione in streaming audio su You Tube dei più bei concerti tratti dall’archivio sonoro degli Amici della Musica. Aarà possibile ascoltare il recital che il pianista Paul Badura-Skoda tenne al Teatro della Pergola il 17 novembre 2002. In programma, la Sonata in la min op. 42 D 845 di F. Schubert, i Sechs Klavierstücke op. 118 di J. Brahms e la Sonata in do min n. 32 op. 111 di L. van Beethoven.

Il concerto sarà reso disponibile nella formula di un vero e proprio evento online: sarà possibile ascoltarlo nel giorno e nell’orario stabilito, ma non successivamente.

A Badura-Skoda saranno dedicati anche buona parte dei contributi aggiunti sul sito degli Amici della Musica, dalle note di sala originali del concerto del 2002, curate da Francesco Dilaghi, a un approfondimento che raccoglie i programmi di tutti i concerti di Badura-Skoda in stagione, a cominciare dal suo esordio il 16 febbraio 1957, occasione in cui condivise il palco della Pergola con il pianista Jörg Demus.

A completare il tutto, un altro contenuto legato al mondo della tastiera: l’accordatore Claudio Bussotti, nella rubrica “Dietro le Quinte”, racconta aneddoti su Arturo Benedetti Michelangeli e Wilhelm Kempf.

Per ascoltare il concerto in streaming: QUI

