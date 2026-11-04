Alluvione di Firenze, accorsero 1.400 i vigili del fuoco

Furono circa 1.400 i Vigili del fuoco che, il 4 novembre 1966, nelle “drammatiche ore” dell’alluvione di Firenze, “accorsero nel capoluogo toscano, affiancati da personale proveniente dagli altri comandi provinciali toscani e da diverse regioni italiane”.

E’ quanto ricorda il comando toscano dei Vigili del fuoco in occasione oggi del 60/o anniversario del disastro evidenziando l'”imponente attività di soccorso”: con “l’impiego di natanti, mezzi anfibi e attrezzature di soccorso, furono effettuate operazioni di salvataggio, evacuazione e assistenza alla popolazione rimasta isolata nelle abitazioni e nelle zone sommerse”.

“L’impegno del Corpo si estese anche agli altri territori della Toscana colpiti dall’emergenza, tra cui la Maremma, il Valdarno, il Casentino e le aree della piana fiorentina. Superata la fase più critica, i Vigili del fuoco continuarono a operare per il ripristino delle condizioni di sicurezza, la rimozione di acqua e fango e il recupero di beni, edifici e patrimonio storico-artistico, contribuendo alla ripresa delle comunità colpite”.

“Il 4 novembre 1966 rappresenta una delle pagine più significative della storia del soccorso pubblico in Italia. La devastante alluvione che colpì Firenze e numerose altre aree della Toscana mise a dura prova la popolazione e le strutture di soccorso, chiamate a operare in condizioni di estremo pericolo e difficoltà”. L’opera svolta in occasione delle alluvioni del 1966 “fu riconosciuta con il conferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco della Medaglia d’oro al valor civile nel 1967, a testimonianza del coraggio, dell’abnegazione e dello spirito di servizio dimostrati dai suoi appartenenti. A sessant’anni da quella tragedia, il ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966 rimane un momento di profonda memoria collettiva e un’occasione per rendere omaggio a tutti i Vigili del fuoco che, con professionalità, sacrificio e senso del dovere, furono al fianco della popolazione, confermando ancora una volta il valore fondamentale del soccorso pubblico e della solidarietà.